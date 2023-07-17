Корпорацию «ВСМПО-Ависма» возглавил новый руководитель 

Сегодня, 17 июля, генеральным директором корпорации «ВСМПО-Ависма» назначен Дмитрий Трифонов. Ранее он был исполнительным директором площадки корпорации в Пермском крае. Об этом сообщили на сайте компании.

«Дмитрий Валериевич Трифонов родился 15 октября 1962 года в Верхней Салде Свердловской области. Окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС). С 1984 года он работает в корпорации “ВСМПО-Ависма”, имеет огромный технический и управленческий опыт на всех уровнях, прошёл трудовой путь от прокатчика горячего металла до исполнительного директора филиала в Пермском крае. На эту должность он был назначен в 2012 году», — рассказали в компании.

Дмитрий Трифонов стал уже пятым гендиректором «ВСМПО-Ависма» начиная с 2020 года. Исполнять обязанности руководителя площадки в Пермском крае будет Владимир Бабин, ранее занимавший должность заместителя директора по технологии.