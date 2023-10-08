Конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК отметил своё 60-летие (ВИДЕО)

6 октября в конвертерном цехе ЕВРАЗ НТМК прошли праздничные мероприятия, посвящённые юбилею производственного подразделения ー 60 лет. К знаменательной дате были приурочены: юбилейная выплавка в конвертерном отделении (конвертер № 1) открытие стелы и награждение лучших работников бригады, которую символично назвали «юбилейной».

В начале мероприятия по команде вице-президента компании ЕВРАЗ, руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова произведена юбилейная заливка чугуна в конвертер № 1, показав всю мощь производства.

После проведение выплавки Денис Новоженов с начальником доменного цеха Константином Мироновым, техническим директором Денисом Кошкаровым, и приглашенным экс-руководителем ЕВРАЗ НТМК Алексеем Кушнарёвым поздравили всех металлургов с праздником и наградили лучших работников конвертерного цеха.

«За 60 лет мы произвели более 160 млн тонн стали. Ранее мощность цеха была в два раза меньше, но всё это время коллектив реконструировал и улучшал производство. И на сегодняшний день конвертерный цех является самым большим. На нём работает более 1600 человек. И каждый из них нам важен», 一 заявил Денис Новоженов.

Также на празднике прошло торжественное открытие стелы, установленной на территории конвертерного цеха. Это символичный подарок цеху от всех металлургов.

Дизайн стелы придумали сами заводчане. В рамках конкурса бригады конвертерного цеха представляли жюри свои проекты. Всего было заявлены 24 работы. Эскиз оператора поста управления термоотделения Натальи Чернышевой был признан наиболее удачным.

«Когда в конвертеры заливают чугун, эти искры завораживают. И на стеле я хотела изобразить именно технологию розлива металла. Эту идею помогла создать дочь, она у меня художник. Уже после завершения работ было очень приятно увидеть свой эскиз, воплощённый в жизнь», 一 комментирует Наталья Чернышева.

Отмечается, что помимо визуальной красоты, стела несёт и функциональный характер. Оранжевая полоса является светящейся Led-линией, которая будет подсвечивать остановку транспорта на территории завода в вечернее время.

«Конвертерный цех для меня как второй дом. Я когда пришёл работать, больше не рассматривал другие варианты, так сильно меня зацепил конвертер. Здесь я встретил свою половинку. И как говориться, сюда мы приходим с хорошим настроением, делимся им с людьми и передаём его оборудованию, на котором работаем» ー говорит электрик участка конвертерного отделения Владимир Борзунов.

После мероприятий на территории конвертного цеха состоялась тематическая экскурсия в музейно-выставочный центр ЕВРАЗ НТМК, а также прошёл круглый стол в президентском зале ДК НТМК, где обсуждались вопросы внедрения новых технологий в сталелитейном производстве.