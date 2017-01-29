Контракты Ротенберга по строительству «Силы Сибири» подорожали на четверть

«Газпром» уточнил данные по контрактам с компанией «Стройгазмонтаж» миллиардера Аркадия Ротенберга на строительство магистрального газопровода «Сила Сибири». Стоимость услуг подорожала на 25,6 процента, сообщают «Ведомости». В документации закупки говорится о пяти контрактах, заключённых в декабре 2015 года на общую сумму 197,6 миллиарда рублей. В последней версии в документах указано, что контракт предусматривает строительно-монтажные работы, а их общая сумма выросла до 248 миллиардов рублей.

Всего, как указывает издание, «Газпром» уже заключил контракты на 469 миллиардов рублей для строительства «Силы Сибири». Причина изменения сумм контрактов – «установление твёрдой цены», отмечается в материалах закупок.

Газопровод «Сила Сибири» строится для отправки газа из якутских месторождений в Китай. Для этого «Газпром» подписал контракт о поставках на 30 лет. Сумма договорённости оценивается в 400 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что один из тендеров «Газпрома» на строительство газопровода выиграла томская компания, в штате которой не более пяти человек. Эта фирма обязалась выполнить подряды на сумму 8 миллиардов рублей.

Агентство новостей «Между строк»