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30 Янв 2017 17:54 | Метки: Новости

Контракты Ротенберга по строительству «Силы Сибири» подорожали на четверть

«Газпром» уточнил данные по контрактам с компанией «Стройгазмонтаж» миллиардера Аркадия Ротенберга на строительство магистрального газопровода «Сила Сибири». Стоимость услуг подорожала на 25,6 процента, сообщают «Ведомости». В документации закупки говорится о пяти контрактах, заключённых в декабре 2015 года на общую сумму 197,6 миллиарда рублей. В последней версии в документах указано, что контракт предусматривает строительно-монтажные работы, а их общая сумма выросла до 248 миллиардов рублей.

Всего, как указывает издание, «Газпром» уже заключил контракты на 469 миллиардов рублей для строительства «Силы Сибири». Причина изменения сумм контрактов  «установление твёрдой цены», отмечается в материалах закупок.

Газопровод «Сила Сибири» строится для отправки газа из якутских месторождений в Китай. Для этого «Газпром» подписал контракт о поставках на 30 лет. Сумма договорённости оценивается в 400 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что один из тендеров «Газпрома» на строительство газопровода выиграла томская компания, в штате которой не более пяти человек. Эта фирма обязалась выполнить подряды на сумму 8 миллиардов рублей.

Агентство новостей «Между строк»

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