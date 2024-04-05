Контент для бизнеса, продвижение и продажи в 2024 году. На площадке СОФПП в понедельник, 8 апреля, стартует бесплатный онлайн-курс 

О технологиях создания контента, определении целевой аудитории, запуске рекламы, воронках продаж и популярных соцсетях для продвижения бизнеса расскажет на бесплатном онлайн-курсе SMM-специалист и преподаватель кафедры медиакоммуникаций Уральского гуманитарного института УрФУ Елизавета Плеханова. 9-дневный курс «Продвижение и продажи в цифровом пространстве» стартует в ближайший понедельник, 8 апреля. Обучение пройдёт на площадке Свердловского фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

В рамках совместного проекта «PRO бизнес образование» СОФПП и АН «Между строк» Елизавета подробно рассказала о программе обучения. Курс будет полезен начинающим экспертам в области социальных сетей и тем, кто только начал свой бизнес и хочет продвигать его самостоятельно, без привлечения специалистов.

На занятиях вы научитесь продвигать проекты во «ВКонтакте», Telegram и «Дзене». Потренируетесь на реальных задачах и составите эффективную SMM-стратегию. После курса сможете создавать активные сообщества, общаться с аудиторией и проводить вовлекающие акции и конкурсы. Разберётесь в рекламных кабинетах, научитесь настраивать промокампании и оценивать их эффективность.

В первую очередь Елизавета поделится главными трендами продвижения в 2024 году. Коснётся базовых понятий социальных сетей и объяснит, как работает алгоритмическая лента. Подобная лента рекомендаций существует уже давно, но не все знают, как это работает, и умеют анализировать и использовать это в развитии бизнеса, убеждена эксперт. На первом занятии она расскажет, как соцсети показывают нам контент.

Важной частью контента в соцсетях является текст. Эксперт познакомит слушателей курса с формулами текстов и расскажет, какие тексты сегодня работают, а какие нет. Совместно вы обсудите структуру создания сторителлингов и рекламных материалов. Елизавета считает, что для разных соцсетей нужны разные форматы текста, но главное в них — это честный разговор с аудиторией.

Далее на курсе слушатели познакомятся с принципами создания графики в социальных сетях. Елизавета расскажет о сервисах, где можно создавать шаблоны для постов и историй. Также она поделится чек-листом графики для каждой социальной сети и рекомендациями по самостоятельной фото- и видеосъёмке.

Эксперт поговорит с предпринимателями о ценности своего продукта, вместе вы разберёте уникальное торговое предложение вашего бизнеса и три подхода к его созданию.

«“Все уже давно всё сделали и получили успех и признание, зачем мне начинать?” — это самое часто встречаемое заблуждение. Правда, совершенно непонятно, почему оно появилось именно в последние годы. Почему от него стоит избавиться? Во-первых, потому, что на каждого эксперта — своя аудитория и вы свою найдёте точно. Во-вторых, потому, что личный бренд — это сильная часть успеха в продвижении. В-третьих, потому, что практики разных экспертов формируют рынок и у каждого практика индивидуальна, а значит, интересен и контент», — считает Елизавета Плеханова.

Она отмечает, что многие предприниматели уделяют большое внимание визуалу. Безусловно, это важно, но не нужно забывать о том, для кого создаётся контент. Иногда даже решение создавать сайт или страницу в соцсетях зависит только от аудитории, которой мы предлагаем свои услуги. На занятиях вы разберёте, как определить свою целевую аудиторию (ЦА), сегментировать её и где собирать информацию о потенциальных клиентах.

После определения ЦА эксперт познакомит с различными вариантами стратегий при продвижении в социальных сетях. Покажет подходы к контент-планированию для разных бизнесов и расскажет о типах контента. Далее вы научитесь выстраивать воронку продаж — «путешествие» клиента до целевого действия, которым может быть покупка продукта, заявка на вебинар или регистрация на сайте.

Большой блок онлайн-курса включает разговор о разных социальных сетях. Знакомая многим «ВКонтакте» является одной из популярных площадок для продвижения бизнеса. Эксперт поделится основными инструментами и расскажет о популярных форматах контента и возможностях этой социальной сети. Отдельно Елизавета поделится инструментами в Telegram, где последние годы отмечается высокая вовлечённость аудитории и большая автоматизация процессов. О возможностях развития личного бренда специалист расскажет на примерах крупнейшей деловой сети TenChat и платформы «Дзен».

«Судя по последним рейтингам, делят первенство Telegram и “ВКонтакте”. Сюда перешло больше всего аудитории после блокировки всем нам знакомых социальных сетей. TenChat сегодня достаточно популярная соцсеть, но только среди тех, кто занимается бизнесом и продвигает личный бренд. Он существует как гигантский нетворкинг со всеми инструментами для бизнеса. Я рекомендую регистрироваться в нём, так как там можно найти много полезных контактов», — делится эксперт.

Ещё одна социальная сеть, которую отдельно рассмотрит Елизавета, — Pinterest, в ней можно найти тысячи красивых картинок и фото почти на любую тему, но не все знают, как продвигать в ней бизнес.

Отдельный урок будет посвящён закупке рекламы, Елизавета расскажет все нюансы: от подготовки объявления до его маркировки. Если возникают трудности при продвижении бизнеса в интернете, эксперт советует нанимать помощников по SMM в двух случаях: либо когда ты погряз в операционке и нужно из неё резко вылезать и масштабироваться, либо когда ты проверил известные тебе механизмы продвижения и готов обратиться к специалисту, чтобы улучшить этот опыт.

Ссылка на регистрацию для участия в бесплатном онлайн-курсе по продвижению от СОФПП: https://sofp.ru/events/meropriyatiya/onlain-kurs-prodvizhenie-i-prodazhi-v-tsifrovom-prostranstve.

Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».