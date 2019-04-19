Конституционный суд отклонил жалобу правозащитников на закон о «праве на забвение»

Конституционный суд России отклонил жалобу информационно-аналитического центра «Сова» на закон о «праве на забвение», пишет «Интерфакс».

Правозащитники пытались оспорить нормы закона, на основании которых Google убрал из поисковой выдачи материалы центра о людях, осуждённых за экстремизм. В Конституционном суде посчитали, что оспариваемые нормы закона направлены на защиту информационных прав граждан, поэтому не могут нарушать конституционные права заявителя. В суде отметили, что Google скрыл лишь информацию по конкретному имени, но её можно найти по иным запросам. В решении суда также сказано, что законность и обоснованность действий Google должны оценивать суды общей юрисдикции.

По статистике «Яндекса» за январь — март 2016 года, половина запросов на удаление ссылок по закону о «праве на забвение» касается достоверной, но неактуальной информации. В 23% случаев речь идёт о сведениях о погашенных судимостях.