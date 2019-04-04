Конституционный суд назвал законным повышение пенсионного возраста 

Конституционный Суд в ответе на запрос депутатов ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ, которые обратились в КС для обжалования положений закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий», заметил, что Конституция России «не исключает возможности изменения пенсионного возраста», пишет TJournal.

Как следует из определения КС, основанием к рассмотрению заявления стала «обнаружившаяся неопределённость» в вопросе о том, соответствует ли Конституции повышение пенсионного возраста.

«Конституционный Суд приходит к выводу, что оспариваемые положения статей 4 и 7 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" такой неопределённости не содержат, поскольку Конституция Российской Федерации не исключает возможности повышения пенсионного возраста федеральным законом. Вопрос же о целесообразности данной меры — как предполагающий по существу оценку её социально-экономической обоснованности в контексте проводимой государственной политики, а также демографических и иных факторов — не может быть разрешён Конституционным Судом Российской Федерации; иное выходило бы за пределы его компетенции», — сказано в ответе КС.

В суде уверены, что органы госвласти принимают законы в интересах россиян, «даже если правотворческие намерения не получают поддержки значительной части граждан». Проводя социально-экономическую политику, государство обязано учитывать «материальные ресурсы, необходимые также для выполнения иных конституционно значимых задач и защиты других конституционных ценностей в условиях актуальных и потенциальных рисков и вызовов». Такой подход не может рассматриваться как «ставящий под сомнение принцип народовластия».

Суд заключил, что принятие решения о пенсионном возрасте основывалось на экспертно-аналитической проработке вопроса.

«Мнения же о целесообразности и последствиях такого решения, действительно, были и остаются различными», — говорится в определении КС.

Напомним, Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста в России в начале октября 2018 года. Согласно документу, пенсионный возраст для женщин постепенно повысится с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет.