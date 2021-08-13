Конный клуб «Олимп» в Нижнем Тагиле задолжал 188 тысяч рублей за электричество

Частный конный клуб «Олимп» задолжал за электроэнергию 188 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «Нижнетагильской энергосбытовой компании». В списке неплательщиков оказались владельцы дома на улице Верескова, где находится придомовая территория конного клуба.

«Собственникам было вынесено постановление об обращении взыскания на доходы. Таким образом, задолженность будет удерживаться из средств, поступающих на счета неплательщика в банковских организациях», — сообщают специалисты энергосбытовой компании.

Таким образом, с хозяев конюшни будут взыскивать 140 тысяч рублей в рамках исполнительного производства из доходов от их клуба. В случае, если задолженность не будет погашена в установленный срок, судебные приставы могут арестовать всё имущество неплательщика.