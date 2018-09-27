Конкурс на лучший скульптурный знак на Южном подъезде к городу признали несостоявшимся

Мэрия Нижнего Тагила признала несостоявшимся конкурс на лучший скульптурный знак, который планируется установить на перекрёстке улиц Красногвардейская — Садоводов, а также на Южном подъезде к городу. Решение было принято в администрации после рассмотрения доработанных авторами-финалистами эскизов. Рабочая группа, состоящая из чиновников и искусствоведов, не смогла утвердить ни один вариант, так как представленные эскизы не соответствуют заявленной мэрией концепции. В ближайшее время конкурс будет объявлен заново.

Изначально на суд жюри, а также жителей города было представлено шесть эскизов от авторов из Екатеринбурга, Берёзовского, Москвы, Перми и Нижнего Тагила. Горожанам понравилось красное сердце из металлического рельса и черепановский паровоз на высокой стеле. Однако чиновники и искусствоведы отдали предпочтение двум другим эскизам въездного знака. В финал конкурса попала стела, символизирующая индустриальный Тагил, с доменными трубами и заводскими огнями от Антона Зырянова и круг с названием, гербом и башней на Лисьей горе от Юрия Дворникова (ООО «Проектно-геодезическая компания»). Эскизы отправили на доработку, чтобы позже обсудить их на градостроительном совете в мэрии Нижнего Тагила и выбрать победителя. Однако доработанные варианты не вызвали у членов жюри восторга, и они приняли решение признать конкурс несостоявшимся.

Управление культуры администрации Нижнего Тагила объявило конкурс на эскизную модель скульптурного знака ещё в апреле. Новая дизайнерская конструкция должна иметь надпись со словами «Нижний Тагил» и девизом Демидовых «Не словами, а делами» и обозначать Южный подъезд к городу со стороны федеральной трассы. Сейчас в этом месте находится транспарант «С праздником, любимый город!». Расходы на работы по установке знака планируют заложить в бюджет на 2019 год.