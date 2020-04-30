«Конфликтные ситуации будут однозначно». В Нижнем Тагиле с 1 мая в общественном транспорте вводится обязательный масочный режим 

С 1 мая водители общественного транспорта в Нижнем Тагиле имеют право отказать пассажирам в услуге, если те будут без защитной медицинской маски.

Напомним, 29 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, по которому все пассажиры в общественном транспорте и других общественных местах должны находиться в медицинских масках.

«Сегодня перевозчиков контролирующие органы предупредили, что с 1 мая нас будут проверять на наличие пассажиров без масок. Наказание — вплоть до отзыва лицензии, — пояснил АН “Между строк” представитель компании-перевозчика “Союз-НТ” Александр Петров. — Если человек сел без маски, то автобус никуда не поедет. При входе в салон будут вывешены соответствующие объявления, но мы понимаем, что не каждый читает указ губернатора, поэтому не знаем, чего завтра нам ждать. Конфликтные ситуации будут однозначно. Не в моей компетенции давать советы чиновникам, но раз они приняли такое решение, то, наверное, оценили возможные последствия».

По словам Петрова, водители не будут применять силу к нарушителям, но попросят покинуть салон. Ответственные за выход автобусов на линию лица будут проводить специальный инструктаж с водителями в связи с нововведениями.

«Представьте, что в автобусе будет сидеть 10 человек: девять в масках, а один без маски. Разумеется, эти девять будут возмущаться, ругать этого без маски, ругать водителя, власти наши», — говорит Петров.

Также в компании отметили, что с начала периода самоизоляции количество выходящих на маршрут автобусов сократилось примерно наполовину, но и эти меры не покрывают тех убытков, которые несут перевозчики.

«В час пик наполняемость ещё есть, а в остальное время автобусы возят воздух. 2-3 человека сидит в салоне, который рассчитан на 40 пассажиров», — отмечают перевозчики.

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