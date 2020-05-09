Концерты для ветеранов во дворах, COVID-диссиденты на набережной и синдром толпы. Как Нижний Тагил отметил День Победы в разгар пандемии (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В этом году Парад Победы 9 мая в Нижнем Тагиле, как и во многих других российских городах, отменили, но день выдался на редкость солнечным и тёплым. Пока одни жители города поздравляли ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне украшенными в их честь «окнами Победы», а руководство города возлагало цветы к мемориалам, другие в это время уже загорали под жарким солнцем у водоёмов. Журналист и фотограф АН «Между строк» побывали сегодня во всех районах города и пообщались с тагильчанами, в том числе с нарушителями режима самоизоляции. О том, как проходил День Победы во втором по величине муниципалитете Свердловской области в разгар пандемии коронавируса, читайте в репортаже.

С 9:00 началось возложение цветов к мемориалу Воинской Славы Нижнего Тагила на Центральном кладбище. В мероприятии приняли участие мэр Владислав Пинаев и епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений. Также память героев войны и тружеников тыла почтили парламентарий Алексей Балыбердин, депутаты свердловского Заксобрания Вячеслав Погудин и Михаил Ершов, спикер гордумы Вадим Раудштейн. Во время церемонии они были в защитных масках и старались соблюдать дистанцию. Некоторые тагильчане принесли букеты с 75 цветами.

«Печально, что юбилейный год совпал с распространением новой коронавирусной инфекции, — отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. — Тем не менее мы возложили венки и цветы ко всем мемориалам в Нижнем Тагиле. Я с семьёй сегодня также приму участие в акциях “Окна победы” и “Свеча памяти”. У меня два деда прошли войну с 1941 по 1945 годы. Это даже моя обязанность — сделать так, чтобы они приняли участие 9 Мая пусть не в шествии “Бессмертного полка”, но хотя бы в мероприятиях такого формата. Сегодня количество заболевших увеличивается. Благодаря принимаемым мерам рост не такой большой, как в Екатеринбурге, но это не повод расслабляться и думать, что всё это пройдёт мимо нас. Те, кто нарушает дистанцию и считает, что в такую хорошую погоду можно гулять, сильно заблуждаются. В любой момент любой из его близких может оказаться на больничной койке. Все запланированные ранее на 9 Мая мероприятия мы проведём, но после того, как все ограничения будут сняты. Проведём парад и докажем, что Тагил — самый достойный город во всей стране».

«Сегодня 9 Мая, и мы чтим память наших дедов и прадедов, которые принесли нашему поколению победу и возможность жить. Первый раз в жизни я возлагал цветы к памятнику в медицинской маске. Но такие условия нам сейчас диктует жизнь, коронавирус. Это, с одной стороны, удручает, но с другой — даёт надежду, что никакая зараза не лишит нас священного праздника 9 Мая», — подчеркнул депутат Госдумы от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин.

«Мы сейчас стоим здесь благодаря подвигу народа, который был совершён 75 лет назад, и ранее, и позже, — сказал владыка Евгений. — Сегодня по благословению патриарха во всех храмах, где проходят службы, совершены поминовения за упокой. Мы благодарим Бога за дарованную победу и поминаем ветеранов — живых и усопших. И конечно, просим о том, чтобы нынешние обстоятельства, как очень тяжёлый лист страницы книги жизни, были перевёрнуты, чтобы мы вернулись к нормальной жизни. Чтобы мы по-человечески вспоминали наши победы и приходили к новым свершениям».

От мемориала Воинской Славы делегация направилась к Театральной площади и возложила цветы к мемориалу жертвам крушения самолёта Як-52. Авиакатастрофа произошла 27 лет назад и унесла жизни 18 человек. Также чиновники и депутаты посетили памятник тагильчанам, погибшим в локальных войнах. К этому времени многие жители города уже вышли на улицу погулять.

В 11:00 в одном из дворов на улице Газетной начался концерт, организованный для знаменосца парада Победы Николая Анисимова. Сегодня он отмечает 97-летие. Для ветерана исполнение песен военных лет под окнами стало сюрпризом. Впрочем, как и личный визит в медицинской маске главы города Владислава Пинаева. Послушать концерт на улицу вышли соседи Анисимова, среди которых были труженики тыла. Было видно, что им не хватает праздника, общения и элементарного человеческого внимания. Но журналисты и другие участники мероприятия старались не подходить к ним слишком близко и соблюдали дистанцию, чтобы не подвергать их возможной опасности.

К полудню людей на улицах Нижнего Тагила заметно прибавилось. В парке «Народный» собралось более десяти отдыхающих семей с детьми. Малыши играли рядом друг с другом, при этом многие не имели никаких средств защиты. Некоторые горожане наслаждались солнышком, расположившись на лежаках. Кроме того, в парк выбралось немало спортсменов, занимающихся бегом и воркаутом.

«Мы сегодня первый раз в парк вышли с ребёнком. Я гуляю с коляской, ни с кем не общаюсь, соблюдаю дистанцию, — рассказала мама троих детей Кристина. — Мы ни к кому не подходим, даже в магазины не заходим. Маска и антисептик с собой. Мы здесь живём недалеко, но пришли сюда, потому что во дворе очень много народу бывает и там сложно уединиться. Дворы же не патрулируют. Вообще это какой-то кошмар — и бабулечки, и дети гуляют. Сидят на лавочке по 7-8 человек. Дети говорят, что никакого коронавируса нет, сами сидят при этом сопливые. Мы до этого дня дома сидели, только на балкон выходили. Но с ребёнком очень тяжело дома всё время находиться, тем более в такую погоду. Я сама верю, что есть какая-то инфекция сейчас. Но мне иногда кажется, что наше государство скоро уже все дырки залатает этим коронавирусом. Но есть он точно. У меня тётка работает в инфекционке с этим коронавирусом, она в шоке. Потому что наши врачи сегодня ничем не обеспечены. Свекровь — врач, идёт на объект обрабатывать, тоже никакой защиты нет. Почему так? Мы работаем на ЕВРАЗе, там дают маски регулярно, респираторы, мы отдаём ей свои респираторы. Государству должно быть стыдно за такое. Лекарств тоже нет. Врачи не готовы к тому, что происходит сейчас».

Толпа тагильчан штурмовала сегодня в обед магазин «Детский мир» на улице Островского. Многие пришли купить новую летнюю одежду и обувь после того, как узнали о скидках в магазине. Многодетные родители, беременные, сами дети — более 30 человек собралось в помещении, при этом далеко не все имели при себе защитные маски и перчатки. На кассе дистанция явно не соблюдалась.

Парк Бондина для посетителей закрыли. Он и часть набережной Тагильского пруда были непривычно свободны от отмечающих День Победы.

На набережной Тагильского пруда основная масса людей собралась сегодня днём возле отеля «Демидов Плаза», где обустроен подход к воде. Люди загорали, расположившись рядом друг с другом, некоторые уже купались. Часть людей испытала разочарование из-за отмены парада Победы и других праздничных мероприятий.

«Я не боюсь здесь сейчас гулять с ребёнком, — отметила тагильчанка Раиса. — Если вы хотите, чтобы я поддерживала панику по поводу коронавируса, подойдите к кому-нибудь другому. Потому что я понимаю истинное положение вещей. Я считаю, что коронавирус — это политическая акция. Вирус сам по себе есть, но он не для того, чтобы убивать людей. Это атипичная пневмония. Мне 59 лет будет в этом году, месяца через три. За всю свою жизнь я первый раз вижу такой беспредел. Наверху просто включили игнор на то, что мы сейчас просто живём в России, смотрим на солнышко, по травке бегаем. Победу задвинули натурально. Как-то праздник не чувствуется, я уже поплакала с утра, потому что как-то всё это вообще неправильно».

О Дне Победы и распространении коронавирусной инфекции напоминали гуляющие по набережной студенты тагильского медколледжа. В течение дня они раздавали встречающимся жителям города наборы, которые состояли из многоразовой защитной маски и георгиевской ленточки.

На площадь Славы на Вагонке большинство людей также пришли, чтобы просто погреться на солнышке и поиграть с детьми на площадках, а также покататься на скейтах. За их отдыхом наблюдали проходившие мимо правоохранители. Фудкорты тоже не пустовали.

«Мы не боимся здесь кататься. Может, заболеем, а может, нет, не знаем. Просто хочется кататься, не можем же мы дома сидеть. Тяжело, тем более в такую погоду. Мы первое время сидели дома. Но потом увидели, сколько людей на улице, и нам стало обидно, мы пошли кататься. У нас синдром толпы», — рассказали скейтеры.

В недавно отреставрированном Пионерском сквере на Вагонке и парке Победы на Гальянке народу собралось немного.

Пожалуй, лидером по количеству собравшихся в одном месте тагильчан 9 Мая стали Муринские пруды. Десятки людей выбрались в жару на природу, чтобы позагорать, искупаться, покататься на велосипедах, выгулять собак.

Немалая часть тагильчан на праздничные дни разъехалась по дачным участкам, многие дворы из-за этого впервые за долгое время заметно опустели.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».