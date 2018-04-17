Компания Вексельберга включилась в борьбу за многомиллиардную концессию по спасению системы водоснабжения Нижнего Тагила

Компания «Российские коммунальные системы» (РКС, входит в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга) подала заявку на участие в концессии по модернизации водоочистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилища, пишет Znak.com. Соперником РКС в борьбе за многомиллиардную сделку, по всей видимости, станет российско-венгерская АО «Уральская водная компания». По действующему законодательству после инициативы РКС мэрия Нижнего Тагила должна объявить тендер, чтобы определить более выгодное предложение.

«Как только в конкурс приходит второй участник со своей заявкой, концессионное предложение превращается в открытый концессионный конкурс, где есть задание концедента концессионеру. Администрация должна будет установить, кто задание выполнит быстрее, за меньшие деньги и в большем объёме», — пояснил изданию директор по стратегическим коммуникациям РКС Игорь Волобуев.

Напомним, на прошлой неделе в администрации Нижнего Тагила была создана рабочая группа для подготовки к заключению многомиллиардного концессионного соглашения в отношении отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения города. Ранее гендиректор АО «Уральская водная компания» Сергей Хван говорил АН «Между строк», что концессионное соглашение с тагильской администрацией планируется заключить уже в мае.