Компания «Синара» готовит техзадание по развитию туркластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом

Правительство Свердловской области и группа «Синара» продолжают работу по подготовке развития туристического кластера «Гора Белая» в пригороде Нижнего Тагила. Сейчас компания готовит техническое задание для проектирования с учётом санкций. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал заместитель губернатора Дмитрий Ионин.

«Понятно, что изменения определённые были, санкционные, внешнеполитические и так далее. Теперь оборудование надо покупать не Doppelmayr, не Poma, а скорее в Китае. Соответственно, это влияет на корректировку проекта. Теперь ждём техзадание. Частную концессионную инициативу "Синара" готовит», — рассказал Ионин.

В начале октября стороны провели рабочую встречу на самой горе, где обсуждали этапы работы. На первом этапе предполагается развитие западного склона, который уже используется, затем — восточного.

«Западный склон на сегодня так или иначе используется, но восточный склон интереснее с точки зрения природной: ветра, снега, с красотами вокруг. Но это отдельная история. Сейчас обсуждается этапность, сначала необходимо усилить инфраструктуру на западном склоне, которым уже пользуются, потом переходить к освоению восточного склона», — объяснил заместитель губернатора.

Помимо прочего, по его мнению, туристической фишкой объекта может стать возможность во время отдыха скатиться в две части света — Европу и Азию.

Также Дмитрий Ионин отметил, что «Синара» находится в статусе потенциального концессионера — соответствующее соглашение пока не заключено. О том, что компания «Синара» может принять участие в развитии туристического кластера «Гора Белая», стало известно в июле на международной выставке «Иннопром-2023». Тогда был подписан меморандум о сотрудничестве.

Напомним, что в туркластер входят горнолыжный семейный курорт «Гора Белая», экомаршрут «Река Чусовая», тематические парки в посёлке Висим. В ближайшие пять лет на территории туркластера планируют создать сопутствующую транспортную, инженерную и информационную инфраструктуру. Здесь должны появиться новые горнолыжные трассы и канатные дороги, гостиничные комплексы, оборудованные места отдыха, кафе, рестораны в близлежащих населённых пунктах. Курорт планируют сделать доступным для туристов круглый год.