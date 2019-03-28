«Коммерсантъ»: Указ о запрете на работу мигрантов в Якутии не коснётся граждан Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии

Указ, запрещающий мигрантам работать в 33 сферах на предприятиях Якутии, не касается граждан стран Таможенного союза ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, заявил «Коммерсанту» глава региона Айсен Николаев.

Ранее в регионе начались антимигрантские протесты, причиной которых стало изнасилование выходцем из Киргизии местной жительницы.

«Документ касается только иностранцев, работающих по патентам. Этот указ подписывается уже не первый год», — сказал Николаев.

В соответствии с принятым указом мигрантам запретили работать в торговле, городском транспорте, производстве одежды и еды, сфере строительства, такси, грузовых перевозок, научных исследований, бухгалтерского учёта и других областях.

Напомним, 17 марта жители Якутска вышли на стихийный митинг после изнасилования местной жительницы, в котором заподозрили уроженцев Киргизии. Через два дня местные власти провели в городе собрание, на которое пришли тысячи людей.