Глава Якутии запретил принимать на работу мигрантов в 33 сферах

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, запрещающий принимать мигрантов на работу в 33 сферах, сообщается на сайте правительства региона. В частности, мигрантам запретили работать в торговле, городском транспорте и производстве одежды и еды.

По указу Николаева мигрантам также запретили работать в сфере строительства, такси, грузовых перевозок, научных исследований, бухгалтерского учёта и других областях.

Для легальной работы в России мигрантам необходим патент, в Якутии на него установлена самая высокая стоимость в стране.

Напомним, 17 марта жители Якутска вышли на стихийный митинг после изнасилования местной жительницы, в котором заподозрили уроженцев Киргизии. Через два дня местные власти провели в городе собрание, на которое пришли тысячи людей.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева утверждала, что в митинге нет «национальной подоплёки» и он вызван недовольством миграционной политикой и «положением в части нелегельного бизнеса». Глава Якутии назвал митинг провокацией, организованной «определёнными силами».