«Коммерсантъ» сообщил об участившихся случаях кражи денег через терминалы Сбербанка

В России участились случаи кражи денег клиентов Сбербанка с помощью платёжных терминалов, пишет «Коммерсантъ».

Схема мошенничества состоит в том, что злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает её и отходит. Если в течение следующих 90 секунд, которые даются на завершение операции, следующий клиент вставит свою карту и введёт пин-код, то с неё будут списаны средства по запросу предыдущего.

Источник газеты в правоохранительных органах рассказал, что единичные случаи таких хищений появились полгода назад, однако за последние две недели количество обращений в полицию по этому поводу резко возросло. Собеседник издания отметил, что во всех случаях хищение было при наличии очереди к терминалу. Один из клиентов рассказал, что пришёл в отделение банка, вставил карту в терминал, ввёл пин-код, после чего с его счёта списались 11 тысяч рублей на чужой счёт в МТС.

Журналисты издания провели эксперимент для проверки этой схемы: один корреспондент ввёл номер, выбрал оплату мобильного телефона и отошёл. Через минуту его коллега вставила карту, терминал предложил ей ввести пин-код и счёт чужого телефона был успешно пополнен.

В Сбербанке одному из пострадавших клиентов пояснили, что в банкомате можно сначала выбрать назначение платежа, сумму и только затем способ оплаты — картой или наличными. Если предыдущий клиент выбрал вариант «оплата картой» и не завершил операцию, то следующий, вставив карту, её завершает. В пресс-службе банка сказали «Коммерсанту», что все системы самообслуживания организации «надёжно защищены», а также призвали клиентов «внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата» и «обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц».