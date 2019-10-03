«Коммерсантъ» сообщил об отставке трёх московских судей из-за «грубых нарушений»

Трое судей Солнцевского районного суда Москвы — Анна Егорова, Андрей Куропов и Татьяна Кислякова — отправлены в отставку из-за грубых нарушений в работе, пишет «Коммерсантъ».

Судья Анна Егорова с октября 2018 года рассматривала уголовное дело о крушении в аэропорту Внуково самолёта Falcon 50 с президентом компании Total Кристофом де Маржери на борту. После её ухода в отставку дело начали рассматривать в третий раз.

5 сентября по представлению главы Мосгорсуда Ольги Егоровой в отставку отправили также Андрея Куропова и Татьяну Кислякову. Источники отметили, что уход судей не связан с делом об авиакатастрофе. Проверка показала грубые нарушения в их работе и отсутствие контроля со стороны руководителя. «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных квалифколлегии судей Москвы также отметил, что председателя суда Сергея Потапенко понизили до ранга обычного судьи.

Самолёт Falcon 50, на борту которого находился президент компании Total Кристоф де Маржери, при взлёте столкнулся со снегоуборщиком, которым управлял водитель Владимир Мартыненко. Он и начальник аэродромной смены Владимир Леденёв были осуждены во время первого процесса, но освобождены по амнистии. Дело диспетчеров выделили в отдельное производство.