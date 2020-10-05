«Коммерсантъ» сообщил об идее Минэнерго поднять тарифы для расширения электросетей Сибири

Глава Минэнерго Александр Новак предложил профинансировать расширение электросетей для Восточного полигона железных дорог (Транссиб и Байкало-Амурская магистраль) за счёт увеличения тарифов для промышленных потребителей Федеральной сетевой компании, которая управляет магистральными сетями, со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова пишет «Коммерсантъ».

Предложение заключается в том, что необходимые для строительства энергетической инфраструктуры средства будут взяты из инвестиционной программы «Россетей»: для этого с 1 июня 2021 года Минэнерго хочет дополнительно поднимать тариф на передачу энергии для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (входит в «Россети») из числа предприятий на 0,6% ежегодно до 2025 года. Для других потребителей распределительных сетей тариф намерены поднимать на 0,2% в год. Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» оценил суммарную нагрузку на рынок за счёт роста тарифов в 40 млрд рублей в период с 2021 по 2025 год.

По данным «Коммерсанта», «Россети» не рассматривают сценарий с повышением тарифов на передачу энергии как приоритетный вариант финансирования проекта расширения инфраструктуры в Сибири, однако он не приведёт к существенному ухудшению финансового положения компании. Федеральной антимонопольной службе и Минэкономразвития поручили изучить предложение Новака. В ФАС сейчас анализируют эту информацию. «Россети» отказались комментировать различные варианты источников финансирования до окончательного решения. В качестве альтернативы рассматривается федеральная субсидия в размере 134 млрд рублей (общая стоимость проекта — 184,7 млрд рублей), но источники издания говорят, что шансы на её выделение малы.

По мнению главы «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, повышение энерготарифов — наиболее спорное решение с точки зрения справедливости и общественного восприятия. Эксперт считает, что строительство энергетических объектов могли бы финансировать прямые выгодоприобретатели за счёт субсидий. «Размытие» финансовой нагрузки на всю страну, по словам Бурмистрова, создаёт неприятный прецедент для инвестпрограммы РЖД, которые могут возложить электрификацию высокоскоростной магистрали и Южного кластера на не имеющих отношения к этому промышленных потребителей.