«Коммерсантъ» сообщил о возможной замене главного кадровика администрации президента

Главой управления администрации президента по вопросам государственной службы и кадров вместо Антона Фёдорова в ближайшее время может стать его заместитель Алексей Серёгин, пишет «Коммерсантъ».

Издание напоминает, что ещё в конце 2017 года Фёдорову прочили пост главы управления внутренней политики АП вместо Андрея Ярина. Кандидатуру Серёгина, по утверждению собеседника газеты, лоббирует отвечающий за административно-хозяйственный блок в администрации президента Владимир Островенко, который работал вместе с Серёгиным в аппарате правительства.

Помимо этого, Серёгин некоторое время трудился в аппарате Госдумы, где считался «правой рукой спикера Сергея Нарышкина». Вместе с бывшим спикером он и сейчас работает в Российском историческом обществе, где является заместителем председателя правления.