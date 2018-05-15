«Коммерсантъ» сообщил о критике Кремлём законопроекта о контрсанкциях

Государственно-правовое управление администрации президента раскритиковало законопроект о контрсанкциях в отношении западных стран, пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, в Кремле выступали даже против принятия законопроекта в текущем виде в первом чтении. В администрации президента сочли, что поправки наносят вред российским, а не иностранным компаниям.

В первом чтении законопроект примут в первоначальном виде 15 мая, в тот же день, как ожидается, будет принято постановление Госдумы, в котором «зафиксируют подходы к трансформации законопроекта во втором чтении». Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника в руководстве Госдумы сообщал, что это постановление необходимо, чтобы «сохранить лицо» авторов поправок и успокоить все заинтересованные стороны.

«Раньше так часто делали с непростыми законопроектами в социальной и бюджетной сфере», — отмечал собеседник издания.

Во всех фракциях Госдумы заявили, что проголосуют в поддержку поправок. По сведениям газеты, редакцию законопроекта ко второму чтению подготовили ещё в начале прошлой недели, а ГПУ принимало «непосредственное участие» в доработке поправок. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ко второму чтению из законопроекта уберут упоминания «конкретных отраслей или продуктов».

Напомним, поправки о контрсанкциях в Госдуму внесли 13 апреля в ответ на принятие в США новых санкций в отношении России. Авторы законопроекта — спикер Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций. В изначальной версии документа упоминались ограничения на ввоз в Россию лекарств из западных стран и запрет на приём на работу американцев. Позднее стало известно, что конкретные предложения из поправок решили убрать.