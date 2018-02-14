«Коммерсантъ»: Российские наёмники атаковали нефтезавод в Сирии без разрешения командования ВС РФ

Наёмники «ЧВК Вагнера» погибли при попытке захватить нефтезавод в Сирии без разрешения командования. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимный источник. По его словам, российское командование в Сирии не давало разрешения на эту операцию и расценило её как «опасную самодеятельность».

«Причиной инцидента в провинции Дейр-эз-Зор на севере страны стала попытка местных “крупных предпринимателей, в данный момент поддерживающих Башара Асада”, захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов — союзников США», — пишет издание.

Напомним, международная коалиция во главе с США 7 февраля нанесла удар по отряду вооружённых сторонников режима Башара Асада в окрестностях сирийского Дейр-эз-Зора. В США заявили, что это была самооборона, поскольку отряд планировал напасть на штаб-квартиру поддерживаемых Штатами «Сирийских демократических сил». В Пентагоне заявили, что под авиаудар могли попасть российские наёмники. Как сообщило ранее USA Today со ссылкой на центральное командование США, в результате столкновения погибли не менее 100 бойцов. В других источниках сообщалось от 200 до 600 погибших россиянах. Известно, что среди погибших есть как минимум двое свердловчан.