«Коммерсантъ»: Полицейского из Санкт-Петербурга заподозрили в сливе данных о рейсе Навального

Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» в отношении майора полиции, который, по данным ведомства, мог продать информацию о пассажирах, летевших на одном рейсе с оппозиционером Алексеем Навальным из Томска в Москву, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, майор заходил в базу данных по авиаперелётам 8 и 9 сентября, информацию из которой — персональные данные пассажиров, летевших рейсом 2614 авиакомпании S7 из Томска в Домодедово, — передал третьим лицам.

Похожее дело уже возбуждали в январе в отношении старшего лейтенанта полиции в Самаре, который мог предоставить информацию из базы данных «Розыск магистраль» (позволяет узнать, когда и откуда отправился пассажир и куда прибыл) Навальному.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву 20 августа. Его доставили в больницу в Омске, а позже отправили на лечение в Германию. 17 января оппозиционер вернулся в Россию, в аэропорту Шереметьево его задержали.