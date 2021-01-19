ФСБ проверяет полицейского из Самары на причастность к сливу данных об отравителях Навального Bellingcat

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (286 УК РФ) сотрудником ОП-6 по Самарскому району Самары — в ФСБ подозревают, что полицейский мог передать посторонним лицам информацию, которая легла впоследствии в расследование об отравлении Алексея Навального, со ссылкой на источники пишет РБК.

По данным издания, дело было возбуждено 29 декабря. По версии следствия, сотрудник самарской полиции предоставил информацию из базы данных «Розыск магистраль» постороннему лицу.

В пресс-службе Самарского районного суда Самары сообщили, что 29 декабря в отношении полицейского была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, там также подтвердили, что он был арестован по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

По словам источника агентства, накануне ареста в Самару приезжала группа сотрудников ФСБ из центрального аппарата. Оперативное сопровождение этого дела осуществляют сотрудники управления ФСБ по Самарской области. Старшего лейтенанта полиции проверят на то, что информация, которой он поделился с посторонним, могла касаться авиаперелётов людей, названных в журналистском расследовании об отравлении Навального сотрудниками ФСБ, рассказал источник, знакомый с ходом следствия.

«Их фамилии позднее появились в материалах об отравлении Алексея Навального», — сообщил источник.

По словам собеседника, в отношении ещё одного сотрудника отдела полиции № 6, начальника дежурной части, проводится служебная проверка. Он добавил, что на старшего лейтенанта следователи вышли, проанализировав запросы, которые поступали в базу данных «Розыск магистраль».

Напомним, 20 августа 2020 года по пути из Томска в Москву Навальный почувствовал себя плохо в самолёте. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навальный впал в кому, его госпитализировали в местную больницу. Через два дня Навального доставили в клинику Charite, где он пришёл в себя.

Немецкие врачи заявили, что результаты клинических исследований указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Несколько независимых европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

В начале декабря The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel выпустили расследование. Журналисты пришли к выводу, что за отравлением Навального может стоять группа из восьми оперативников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ, или в/ч 34435). Анализ авиаперелётов этих сотрудников ФСБ, а также данных биллинга их телефонных разговоров показал, что они следили за Алексеем Навальным с 2017 года, когда он заявил о выдвижении на пост президента РФ, а также в 2020 году предприняли как минимум ещё одну неудачную попытку отравления политика. 17 декабря президент России заявил, что это не расследование, а «легализация материалов американских спецслужб», при этом не стал скрывать, что за Навальным следили спецслужбы. Он отметил, что если бы российские власти хотели отравить оппозиционера, то довели бы дело до конца.

21 декабря Навальный опубликовал аудио телефонного разговора с одним из предполагаемых участников покушения — сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. Кудрявцев думал, что говорит с помощником Николая Патрушева (секретарь Совета безопасности РФ — прим. ред.), и рассказал подробности преступления. Среди прочего он пояснил, что жизнь Навальному спасли действия пилотов и атропин, введённый скорой помощью, а также уточнил, что яд был нанесён на трусы.