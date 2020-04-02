«Коммерсантъ»: неделя с 6 апреля также будет объявлена нерабочей в России

Следующая неделя в России также будет объявлена нерабочей, пишет «Коммерсантъ».

Специальный корреспондент издания Андрей Колесников в репортаже о том, как президент Владимир Путин накануне провёл дистанционное совещание с членами правительства, которые отчитались о выполнении мер по сокращению распространения пандемии коронавируса, заявил, что «следующая за нерабочей неделя рабочей также не станет». На какой срок будут продлены ограничительные меры, Колесников не уточнил.

Напомним, что во время совещания о необходимости продления нерабочей недели в России заявили вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По мнению последней, необходимо продолжать начатые меры и «продолжение разрыва общения — это безусловная задача грядущего периода».

Напомним, неделя с 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей по указу президента. Все регионы России перевели в режим повышенной готовности, в большинстве из них уже принято решение об обязательной самоизоляции граждан в своих квартирах. В России на вчерашний день зарегистрировано 2777 заражённых коронавирусной инфекцией.

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