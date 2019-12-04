«Коммерсантъ»: На указанном силовиками в исках к оппозиционерам количестве бензина можно четыре раза объехать Землю

В исках к оппозиционерам полиция и прокуратура Москвы, подавшая иск в интересах Росгвардии, указали 12,7 тысячи литров бензина, потраченных из-за работы сотрудников правоохранительных органов на двух акциях протеста — 27 июля и 3 августа, со ссылкой на данные исков пишет «Коммерсантъ». Издание подсчитало, что на такое количество топлива можно было бы совершить четыре кругосветных путешествия по экватору.

В исках указывается, что из-за акций протеста ведомства вынужденно привлекали сотрудников к сверхурочной работе, позднее предоставляли им отгулы, а также тратили бензин и дизельное топливо для спецтранспорта.

Расходы на топливо оценили в 218 тысяч рублей за 27 июля и в 189 тысяч рублей за 3 августа. Полиция в иске указала, что из-за акций потратила 9,3 тысячи литра топлива, Росгвардия — более 3,4 тысячи литра. По подсчётам «Коммерсанта», такого количества бензина хватило бы более чем на 150 тысяч километров — на четыре кругосветных путешествия по экватору.

Напомним, ранее МВД и прокуратура в качестве доказательства ущерба по искам предоставили пустые листы. Сотрудники ведомства объяснили это «технической ошибкой».

В середине августа Мосгортранс, Московский метрополитен и «Автомобильные дороги» подали иски к организаторам акции 27 июля. Ответчиками по ним выступили Александр Соловьёв, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов и Георгий Албуров. 10 сентября Коптевский суд Москвы взыскал с них всех, кроме Албурова, общую сумму в 1,2 млн рублей по иску Мосгортранса. 1 октября Коптевский суд Москвы взыскал с восьми оппозиционеров, среди которых Навальный, Яшин и Соболь, 3,4 млн рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги» за помятые газоны на акции 27 июля в Москве.

4 декабря в Симоновском суде начнётся рассмотрение иска МВД Москвы к Алексею Навальному и другим оппозиционерам. По двум искам полиция и прокуратура требуют с них более 15 миллионов рублей.