МВД объяснило просьбу о приобщении пустых листов к иску против оппозиционеров технической ошибкой

МВД по Москве на предварительном заседании в Симоновском суде объяснило «технической ошибкой» просьбу приобщить 21 пустой лист бумаги в качестве доказательств по иску к оппозиционерам на 6 млн рублей из-за акции 3 августа, пишет «МБХ медиа».

«Они объяснили это ошибкой при ксерокопировании материалов. То есть, никто не проверяет материалы перед заседанием», — заявил адвокат Александр Помазуев.

Ранее на заседании в Симоновском суде полиция попросила приобщить десятки пустых листов в качестве обоснования исков к оппозиции на 10,2 млн рублей. Суд не стал приобщать материалы, отложив заседание и дав полиции время подготовить ответы на возражения оппозиционеров.

Изначально полиция просила взыскать 18 млн рублей по двум искам, затем истцы снизили требования до 9,7 млн рублей, а после этого увеличили их до 10,2 млн рублей. По первому иску, где ответчиками указаны Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Алексадр Соловьёв, Олег Степанов и Илья Яшин, МВД требует 4,2 млн рублей. По второму, где ответчиками выступают Георгий Албуров и Любовь Соболь, — 6 млн рублей.

Ранее из-за акции 3 августа в Москве к юристу ФБК Любови Соболь и сотруднику отдела расследований ФБК Георгию Албурову подали иски Мосгортранс, Московский метрополитен и ГБУ «Автомобильные дороги». Общая сумма исков составляет около 4 млн рублей.

В середине августа Мосгортранс, Московский метрополитен и «Автомобильные дороги» подали иски к организаторам акции 27 июля. Ответчиками по ним выступили Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов и Георгий Албуров. 10 сентября Коптевский суд Москвы взыскал с них всех кроме Албурова общую сумму в 1,2 млн рублей по иску Мосгортранса. 1 октября Коптевский суд Москвы взыскал с восьми оппозиционеров, среди которых Навальный, Яшин и Соболь, 3,4 млн рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги» за помятые газоны на акции 27 июля в Москве.