«Коммерсантъ»: Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет заместителем министра обороны Сергея Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займёт должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу, со ссылкой на источники в окружении Евкурова пишет «Коммерсантъ».

Накануне президент России Владимир Путин принял отставку Евкурова с поста главы Ингушетии и назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики Махмуд-Али Калиматова, ранее руководившего управлением Росприроднадзора по Самарской области.

Калиматов родился 9 апреля 1959 года, окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета. Он работал в прокуратуре Самары и Самарской области, а также Ингушетии. Женат, имеет двоих сыновей.

Евкуров возглавлял Ингушетию с 30 октября 2008 года. Он объявил о намерении просить президента о своей отставке 24 июня. В телеобращении к жителям республики Евкуров объяснил свое решение разобщённостью власти, общественных и религиозных организаций в регионе. При этом он отметил, что его отставка не связана с протестами, проходившими в Магасе из-за изменений границы с соседней Чеченской Республикой.