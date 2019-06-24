Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о досрочной отставке

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно попросить президента Владимира Путина об отставке, пишет ТАСС. Его обращение показало местное телевидение.

«Я принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — сказал Евкуров.

В мае РБК со ссылкой на закрытые социологические исследования называл Ингушетию одним из регионов с максимальным запросом населения на смену губернатора. По данным издания, в пятёрку губернаторов, за смену которых высказалось наибольшее число граждан, вошли Алексей Орлов (Калмыкия, отправлен в отставку 20 марта 2019 года), Дмитрий Овсянников (Севастополь), Игорь Орлов (Архангельская область), Сергей Гапликов (Коми), Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия).

Евкуров руководит Ингушетией с октября 2008 года.