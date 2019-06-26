Врио главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов

Путин принял отставку главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова и назначил врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент тепло поблагодарил Евкурова за многолетнюю работу на благо республики, отметил его большой вклад в успехи во многих областях и попросил Евкурова на первых порах помогать следующему руководителю республики. Он принял его отставку. После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы Республики Ингушетия и подписал соответствующий указ», — напомнил Песков.

До назначения врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов работал в должности руководителя контрольного департамента правительства Самарской губернии. С августа 2004 по апрель 2007 года он служил прокурором Республики Ингушетия.

Напомним, 24 июня глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно попросить президента Владимира Путина об отставке. Евкуров руководил Ингушетией с октября 2008 года.