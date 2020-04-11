«Коммерсантъ»: департамент здравоохранения Москвы предупредил о значительном числе ложноотрицательных результатов тестов на коронавирус

Департамент здравоохранения Москвы направил факсограмму руководителям столичных поликлиник, в которой говорится, что, «по данным референсных лабораторий, наблюдается значительное число случаев ложноотрицательных результатов тестирования на наличие COVID-19». Документ, подписанный руководителем департамента Алексеем Хрипуно, попал в распоряжении «Коммерсанта».

«Наличие отрицательного результата мазков по COVID-19, таким образом, у пациентов с признаками респираторного заболевания не позволяет полностью исключить новую коронавирусную инфекцию и скоротечное развитие осложнений», — сообщается в факсограмме.

В документе также сказано, что в связи со значительным количеством ложноотрицательных тестов существуют высокие риски развития тяжёлых форм COVID-19. При этом депздрав сообщает, что в Москве быстро увеличивается количество пациентов с внебольничной пневмонией.

«По наблюдениям московских стационаров, развитие осложнений может происходить стремительно, иногда в течение нескольких часов, чаще на третьи-пятые сутки от начала заболевания. Единственным достоверным диагностическим исследованием, позволяющим подтвердить или исключить развитие осложнений в виде пневмонии, является компьютерная томография лёгких и её интерпретация в сочетании с клинической картиной заболевания», — отмечается в документе.

Ранее Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, созданный при департаменте здравоохранения Москвы, предложил объединить в одну систему столичные больницы, работающие на приём больных с коронавирусной инфекцией, и медучреждения, принимающие пациентов с пневмонией. Мотивировали это тем, что точность существующих тестов на COVID-19 «составляет 70–80%, а в некоторых случаях тестирование даёт ложноотрицательные результаты».

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