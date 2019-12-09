Комитет спортсменов WADA призвал полностью отстранить россиян от Олимпиады

Комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвал полностью отстранить российских атлетов от участия в Олимпиаде-2020 в Токио и Олимпиде-2022 в Пекине, сообщает BBC.

В комитет WADA входят 17 спортсменов, девять из них поддержали такое решение, в том числе председатель комитета — олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Канады Бекки Скотт. Они считают, что разрешить «чистым» российским спортсменам выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом будет недостаточно. Единственным адекватным ответом на нарушения, по их мнению, будет полный запрет на участие в двух ближайших Олимпиадах.

«Мы утверждаем, что мошенничество, манипуляции и обман, выявленные на сегодняшний день, будут продолжаться при менее жёстком ответе. <…> Постоянный и преднамеренный обман и коррупция в России — это насмешка не только над теми, кто играет по правилам, но и над теми, кто их создаёт и отстаивает», — сказано в заявлении комитета.

Ранее, 25 ноября, комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, при этом «чистым» российским спортсменам предлагалось разрешить выступать под нейтральным флагом. Поводом стали нарушения в Московской антидопинговой лаборатории: WADA заподозрило, что из базы с допинг-пробами спортсменов пропала часть информации.

Международный олимпийский комитет поддержал «самые жёсткие санкции» в отношении российских спортсменов. Окончательное решение будет принято на заседании 9 декабря.