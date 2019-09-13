Комиссия при правительстве РФ одобрила законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей

Трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ одобрила законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. Инициатива принадлежит Минтруду и предполагает увеличение с 1 января 2020 года суммы МРОТ до 12 130 рублей.

МРОТ устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года. В настоящее время он составляет 11 280 рублей.

Как пишет ТАСС, ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что суммарный объём расходов бюджетов бюджетной системы РФ на повышение МРОТ составит 20,9 млрд рублей. Увеличение коснётся 3,2 млн человек.