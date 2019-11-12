Команда «УБТ-УВЗ» присоединилась к челленджу АН «Между строк» для помощи неизлечимо больным детям (ВИДЕО)

Коллектив «УБТ-УВЗ» принял участие в «Добром челлендже», который агентство новостей «Между строк» запустило весной 2019 года для помощи тяжелобольным детям.

Сотрудники компании закупили подгузники, пелёнки и салфетки для 40 семей с детьми, страдающими ДЦП. Они находятся сегодня под опекой тагильского фонда «Живи, малыш» и ежедневно нуждаются в различных средствах гигиены, а также регулярном прохождении реабилитационных курсов. В рамках проекта «Детский паллиатив» благотворительная организация ежемесячно тратит на обеспечение подопечных расходными материалами более 50 тысяч рублей. Благодаря участникам челленджа теперь фонд может больше средств направлять на лечение детей.

«С 2012 года фонд помогает детишкам со всей России проходить лечение и реабилитацию. Мы, коллектив “УБТ-Уралвагонзавода” и “УВЗ-Транса”, решили не оставаться в стороне. Ведь без отзывчивых людей подобные проекты просто не могли бы существовать. Наша цель — помочь тем, кто мечтает жить так, как живём мы с вами. “Живи, малыш” не справится без нашей и вашей помощи, смысл доброго поступка не зависит от его размера. Мы знаем, что всем помочь невозможно, но если наш вклад поможет хотя бы нескольким детям, это будет уже очень много. Передаём эстафету добра в надёжные руки “УВЗ-Энерго”. Помните, что добрых дел много не бывает», — говорят в коллективе «УБТ-УВЗ».

Принцип участия в челлендже очень прост: в течение двух недель или месяца команды компаний собирают расходные материалы для подопечных фонда «Живи, малыш», после чего записывают видео или делают фото с результатами сбора и бросают вызов другим коллективам. Эстафетную палочку «УБТ-УВЗ» передал коллектив «УБТ-Сервиса».

Герои проекта

Присоединиться к доброй акции может любой желающий и в любое время. О средствах гигиены, в которых нуждаются подопечные фонда «Живи, малыш», а также о других важных и полезных благотворительных мероприятиях можно почитать на сайте фонда «Живи, малыш». Если вам необходимо уточнить детали, обратитесь в редакцию АН «Между строк» по телефону: +7 (3435) 46-88-99.

Напомним, АН «Между строк» запустило «Добрый челлендж» для помощи тяжелобольным детям только этой весной, но в нём приняли участие уже более 25 тагильских организаций. В их числе мэрия и гордума Нижнего Тагила, банк «Нейва», драмтеатр, «Нижнетагильский холодильник», «Юриэлт», KDV, парк-отель «Лесная», фитнес-клуб «Телостроитель», салон красоты «Кристина», Crazy Brew, Центральная городская библиотека, автошкола «Джек» и ООО «Синегорье».