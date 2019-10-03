Команда «УБТ-Сервиса» поддержала «Добрый челлендж» агентства новостей «Между строк» для помощи тяжелобольным детям

Сотрудники ООО «УБТ-Сервис» присоединились к «Доброму челленджу», который агентство новостей «Между строк» запустило весной этого года для помощи неизлечимо больным детям. Менее чем за месяц они собрали и передали подопечным благотворительного фонда «Живи, малыш» большое количество средств гигиены. Ежедневно семьи с тяжелобольными детьми нуждаются в подгузниках, пелёнках, салфетках и шприцах.

«Под опекой фонда находится большое количество тяжелобольных деток, в том числе и тагильчан. Своим участием в этой акции мы можем сделать их жизнь немного легче. Поэтому мы собрали для них нужные им вещи, и сегодня эти дары поедут к ним», — отмечают в коллективе «УБТ-Сервиса».

Принцип участия в челлендже очень прост: в течение двух недель или месяца команды компаний собирают расходные материалы для подопечных фонда «Живи, малыш», после чего записывают видео с результатами сбора и передают эстафетную палочку другим организациям. «УБТ-Сервис» бросил вызов коллективу «УБТ-УВЗ». При этом команде «УБТ-Сервиса» эстафетную палочку никто не передавал, они сами вызвались собрать необходимые средства гигиены для семей с неизлечимо больными детьми.

Герои проекта

Сейчас под опекой фонда «Живи, малыш» находятся более 40 маленьких неизлечимо больных тагильчан. Ежемесячно фонд в рамках проекта «Детский паллиатив» тратит на обеспечение их семей обычными средствами гигиены более 50 тысяч рублей. Благодаря участникам челленджа теперь «Живи, малыш» может больше средств направлять на лечение детей.

Присоединиться к доброй акции может любой желающий и в любое время. О средствах гигиены, в которых нуждаются подопечные фонда «Живи, малыш», а также о других важных и полезных благотворительных мероприятиях можно почитать на сайте организации.

Напомним, АН «Между строк» запустило «Добрый челлендж» для помощи тяжелобольным детям только этой весной, но в нём приняли участие уже более 20 тагильских компаний. В их числе банк «Нейва», драмтеатр, «Нижнетагильский холодильник», ООО «Тагильское пиво», KDV, парк-отель «Лесная», фитнес-клуб «Телостроитель», салон красоты «Кристина», Crazy Brew, Центральная городская библиотека и ООО «Синегорье». В ближайшее время помощь неизлечимо больным детям окажут также музей-заповедник, общественный совет при МУ МВД «Нижнетагильское», команда аппарата гордумы и «Этажи».