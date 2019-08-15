Команда студии «Эпиляшка-НТ» присоединилась к «Доброму челленджу» АН «Между строк» для помощи неизлечимо больным детям

Коллектив студии «Эпиляшка-НТ» принял участие в «Добром челлендже», который АН «Между строк» запустило весной этого года для помощи тяжелобольным детям. Сотрудники компании приобрели для подопечных благотворительного фонда «Живи, малыш» необходимые средства гигиены: подгузники, пелёнки, шприцы и салфетки, в которых те нуждаются каждый день. А после этого бросили вызов и пригласили присоединиться к челленджу своих друзей — сотрудников конного клуба «Сириус».

«Мы считаем, что помогать тем, кто слабее нас, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, не важно, кто это — взрослые, дети или животные, — главный долг каждого человека. Давайте будем добрее, более отзывчивыми и щедрыми. Давайте сделаем этот мир лучше!» — призывает коллектив студии.

Эстафетную палочку для участия в благотворительной акции «Эпиляшке», напомним, передали сотрудники фитнес-клуба «Телостроитель». Принцип участия в челлендже очень прост: в течение двух недель или месяца команды компаний собирают расходные материалы для подопечных фонда «Живи, малыш», после чего записывают видео с результатами сбора и передают эстафетную палочку другим организациям.

Герои проекта

Сейчас под опекой фонда «Живи, малыш» находятся более 40 маленьких неизлечимо больных тагильчан. Ежемесячно фонд в рамках проекта «Детский паллиатив» тратит на обеспечение их семей обычными средствами гигиены более 50 тысяч рублей. Благодаря участникам челленджа теперь «Живи, малыш» может больше средств направлять на лечение детей.

АН «Между строк» запустило «Добрый челлендж» для помощи тяжелобольным детям только этой весной, но в нём приняли участие уже более 15 тагильских компаний. В их числе банк «Нейва», драмтеатр, «Нижнетагильский холодильник», ООО «Тагильское пиво», KDV, парк-отель «Лесная», фитнес-клуб «Телостроитель», салон красоты «Кристина» и ООО «Синегорье». В ближайшее время помощь неизлечимо больным детям окажут также музей-заповедник, Центральная городская библиотека, общественный совет при МУ МВД «Нижнетагильское», стоматологический центр «Данко», магазин дизайнерской одежды Lafayette, «Аквасервис» и другие компании. Присоединиться к челленджу может любой желающий.