Команда школьников из Нижнего Тагила придумала почтового робота-погрузчика и вошла в десятку сильнейших на чемпионате в Москве 

В Москве завершился трёхдневный национальный чемпионат по робототехнике «FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP — МОСКВА 3.0.», в котором принимала участие команда «Вектор» ГДДЮТ Нижнего Тагила. Семеро тагильских школьников под руководством тренера Андрея Ермакова заняли 7-е место в рейтинге в категории от 10 до 16 лет и получили диплом в номинации «Стратегия и инновации».

Каждый день чемпионата был посвящён определённому заданию. В первый день команды презентовали дизайн роботов — ребята проектировали и собирали своего робота, а также программировали его для второго дня соревнований, который был посвящён игре роботов. Робот, собранный «Вектором» за 2,5 минуты, показал, какие миссии он умеет выполнять. В последний день тагильчане представили решение инновационного проекта, посвящённого грузоперевозкам.

«У нас тема инновационного проекта была связана с “Почтой России”. Вопрос, который мы решали, был связан с тем, что сейчас посылки при погрузке в вагон сотрудники почты складывают в мешки, а потом эти мешки грузят кучей и точно так же выгружают. Это огромный физический труд. Также посылки могут при такой транспортировке повреждаться. Наше решение заключалось в том, чтобы установить внутри багажного вагона робота-штабелёра, который бы сам загружал и разгружал посылки. Посылки, по нашей задумке, должны были лежать в специальных маркированных контейнерах. Когда почтовый вагон останавливался на какой-то станции, робот выдавал бы отправления и, соответственно, загружал бы новые. Сам по себе робот-штабелёр не инновационное изобретение, но внутри почтового вагона в России он никогда не использовался», — говорит тренер Андрей Ермаков.



Фото: кубок команды «Вектор» за 7-е место в чемпионате



Соревнования длились три дня, за это время судьи оценивали команду Андрея Ермакова по нескольким критериям: насколько участники команды разные, но при этом сплочённые, насколько свежи их идеи и насколько открыто они взаимодействуют с другими участниками соревнований.

«Это так называемый чемпионский рейтинг, где мы среди 70 команд в нашей категории заняли 7-е место. Это хороший результат, мы довольны», — говорит тренер «Вектора».