Команда из Нижнего Тагила завоевала бронзу на Кубке России по парашютно-горнолыжному двоеборью (ВИДЕО)

В соревнованиях по парашютно-горнолыжному двоеборью, проходивших с 8 по 11 февраля, команда из Свердловской области «Нижнетагильский АСК» заняла третье место. Как сообщили на портале Федерации парашютного спорта РФ, Кубок России по парашютно-горнолыжному двоеборью (Para-Ski) прошёл в Свердловской области впервые. Прыжковая часть мероприятия состоялась на аэродроме Быньги, а горнолыжная — на горе Ежовой в Кировграде.

Видео: со страницы во «ВКонтакте» Александра Новосёлова

На первенстве состязались команды из Нижегородской, Рязанской, Тюменской и Свердловской областей. В итоге свердловчане завоевали сразу несколько призовых мест. В гигантском слаломе вторые места достались Никите Попову и Алёне Балуевой.

В командном зачёте лучшими стали спортсмены из Нижегородской области. Второе место заняли участники из Тюмени. Почётную бронзу получила команда «Нижнетагильский АСК», в составе которой были Алёна Балуева, Максим Виссарионов, Олег Башинский и Владислав Грошев. В точности приземления отличились свердловчане Илья Копунов (второе место) и Алёна Балуева (второе место). Алёна также завоевала серебро в двоеборье. В общем зачёте команда «Нижнетагильский АСК» заняла третье место.

Отметим, что Para-Ski — это новый зимний вид парашютного спорта, включающий в себя две дисциплины: точность приземления и гигантский слалом. Точность приземления выполняется с высоты 1200 метров на установленный под углом 30 градусов мат, имитирующий таким образом склон горы. Спортсмену после раскрытия парашюта необходимо приземлиться прямо в центр мата, в котором установлен электродатчик. Дисциплина гигантский слалом переводится как «лыжный след на склоне» и представляет собой скоростной спуск на горных лыжах по извилистой трассе.