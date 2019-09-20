Команда Crazy Brew поддержала «Добрый челлендж» АН «Между строк» для помощи тяжелобольным детям (ВИДЕО)

Коллектив Crazy Brew принял участие в «Добром челлендже», который АН «Между строк» запустило весной для помощи неизлечимо больным детям. Буквально за несколько дней сотрудники крафтовой пивоварни собрали средства гигиены (подгузники, пелёнки, шприцы и салфетки), в которых ежедневно так нуждаются семьи с тяжелобольными детьми — подопечными благотворительного фонда «Живи, малыш». Вызов для участия в челлендже Crazy Brew передали ранее «Демидовские пивоварни».

«Мы с большим удовольствием участвуем в данном проекте, — отметили в компании Crazy Brew. — Он глобальный, очень правильный и очень социальный. Поэтому мы со всей социальной ответственностью, со своим правильным подходом также решили в нём поучаствовать. Дети — это наше будущее. Спасибо фонду “Живи, малыш” за то, что он идёт этой социальной тропой. Очень важно заботиться о тех, кто нуждается в помощи. Эстафетную палочку этого крутого челленджа мы передаём компании “Этажи”».

Сейчас под опекой фонда «Живи, малыш» находятся более 40 маленьких тагильчан. Ежемесячно фонд в рамках проекта «Детский паллиатив» тратит на обеспечение их семей расходными материалами более 50 тысяч рублей. Благодаря участникам челленджа теперь «Живи, малыш» может больше средств направлять на лечение детей.

Герои проекта

Принцип участия в челлендже очень прост: в течение двух недель или месяца команды компаний собирают расходные материалы для подопечных фонда «Живи, малыш», после чего записывают видео с результатами сбора и передают эстафетную палочку другим организациям. Присоединиться к челленджу может любой желающий и в любое время.

Напомним, АН «Между строк» запустило «Добрый челлендж» для помощи тяжелобольным детям только этой весной, но в нём приняли участие уже более 15 тагильских компаний. В их числе банк «Нейва», драмтеатр, «Нижнетагильский холодильник», ООО «Тагильское пиво», KDV, парк-отель «Лесная», фитнес-клуб «Телостроитель», салон красоты «Кристина» и ООО «Синегорье». В ближайшее время помощь неизлечимо больным детям окажут также музей-заповедник, Центральная городская библиотека, общественный совет при МУ МВД «Нижнетагильское», команда аппарата гордумы, «УБТ-Сервис» и «Этажи».

Нижнетагильский фонд «Живи, малыш» успешно реализует социальные проекты с 2012 года. За это время необходимую помощь получили сотни детей из 40 регионов России. Обо всех акциях фонда можно почитать на его официальном сайте.