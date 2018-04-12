Колокольцев подписал приказ об увольнении начальника ГИБДД Свердловской области Юрия Дёмина

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подписал приказ об увольнении со службы начальника УГИБДД по Свердловской области полковника полиции Юрия Дёмина. Документ датирован 11 апреля, действует приказ с сегодняшнего числа, 12 апреля. Официальная причина отставки — «истечение срока действия срочного трудового договора».

Напомним, сегодня ряд СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах написали, что Дёмин может покинуть свой пост в ближайшее время. Собеседники портала E1.ru утверждают, что бумага об увольнении полковника пришла в областной главк из Москвы. По информации источника, такое решение было принято после инцидента с замом полковника Александром Юсуповым, который месяц назад устроил пьяное ДТП и накануне был уволен по отрицательным мотивам. По данным «КП-Екатеринбург», Дёмин сам написал рапорт в связи с уходом на пенсию (11 апреля главному гаишнику региона исполнилось 57 лет. — Прим. ред.) и история с его замом к его уходу отношения не имеет.

До 11 апреля Юрий Дёмин находился на больничном, исполняющим обязанности начальника был назначен полковник Алексей Габдорахманов.

Дёмин занимал пост главы ведомства с 2005 года. В 2009 году полковник фигурировал в уголовном деле по статьям о превышении должностных полномочий и умышленном повреждении имущества. Позже уголовное дело было прекращено, а Юрий Дёмин восстановлен в должности.