Коллективы DISMAXx и ТЦ «Гороскоп» поддержали челлендж АН «Между строк» для помощи тяжелобольным детям (ВИДЕО)

Команды магазина одежды DISMAXx и торгового центра «Гороскоп» приняли участие в «Добром челлендже», который агентство новостей «Между строк» запустило весной 2019 года для помощи тяжелобольным детям. Накануне Нового года сотрудники компании приобрели для детей с ДЦП подгузники, пелёнки и салфетки. Сегодня под опекой тагильского благотворительного фонда «Живи, малыш» находятся 40 семей с детьми, страдающими от тяжёлого заболевания. Они ежедневно нуждаются в различных средствах гигиены.

«Под опекой фонда находится много замечательных детишек, и своим участием мы решили сделать жизнь маленьких тагильчан немного легче. Свою эстафету мы передаём кафе “Густов”», — рассказали в компании.

В рамках проекта «Детский паллиатив» фонд «Живи, малыш» ежемесячно тратит на обеспечение подопечных расходными материалами более 50 тысяч рублей. Благодаря участникам челленджа теперь фонд может больше средств направлять на лечение детей. Им необходимо регулярно проходить реабилитационные курсы.

Герои проекта

Сотрудники DISMAXx и ТЦ «Гороскоп» не только собрали средства гигиены для малышей, но и организовали для детей с особенными возможностями новогодний праздник в семейном кафе быстрого обслуживания «Густов». Вместе с детьми сотрудников ТЦ «Гороскоп» они участвовали в конкурсах аниматоров в образе мультгероев Розы Барбоскиной и её младшего брате Дружка. Любой мог полакомиться пиццей с соком, пожать руку Деду Морозу и Снегурочке и получить от них заветный сладкий подарок. Всего в праздничном мероприятии приняли участие порядка 50 юных тагильчан.

«Мы ежегодно организуем новогодний утренник в ТЦ “Гороскоп” совместно с кафе “Густов” для детей сотрудников компании и детей с особенными возможностями, — говорит один из организаторов благотворительной новогодней ёлки Вячеслав Юденко. — Раньше мы приглашали на ёлку подопечных “Серебряного копытца”. А в этом году решили позвать также деток благотворительного фонда “Живи, малыш”, для которых закупали памперсы, подгузники и другие вещи. Думаю, праздник удался. Дети были очень рады Деду Морозу со Снегурочкой, также был интерактив. Новый год — это в первую очередь детский праздник. И каждый ребёнок, вне зависимости от того, имеет он какие-то ограничения по здоровью или нет, имеет право на праздник, подарки и новогоднее волшебство».

Напомним, принцип участия в челлендже очень прост: в течение двух недель или месяца команды компаний собирают расходные материалы для подопечных фонда «Живи, малыш», после чего записывают видео или делают фото с результатами сбора и бросают вызов другим коллективам.

Присоединиться к доброй акции может любой желающий и в любое время. В ней приняли участие уже более 50 тагильских компаний. О средствах гигиены, в которых нуждаются подопечные фонда «Живи, малыш», а также о других важных и полезных благотворительных мероприятиях можно почитать на сайте фонда «Живи, малыш». Если вам необходимо уточнить детали, обратитесь в редакцию АН «Между строк» по телефону: +7 (3435) 46-88-99.