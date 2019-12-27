Челлендж агентства новостей «Между строк» для помощи тяжелобольным детям поддержали уже более 50 компаний Нижнего Тагила

В «Добром челлендже», который агентство новостей «Между строк» запустило весной этого года для помощи тяжелобольным детям, приняли участие уже более 50 тагильских организаций. В их числе администрации Нижнего Тагила и Горнозаводского округа, I Love Supersport, банк «Нейва», «УБТ-Сервис», драмтеатр, «Нижнетагильский холодильник», ООО «Тагильское пиво», KDV, «Юриэлт» и Нижнетагильская гордума. Поддержали на днях благотворительную акцию также школьники и педагоги школы № 7. Они купили для семей с детьми, имеющими ДЦП, необходимые средства гигиены и до 31 декабря отвезут их в фонд «Живи, малыш».

«Учителя и учащиеся школы № 7 узнали, что в городе проживают более 40 неизлечимо больных детей, — отмечают в образовательном учреждении. — Был запущен “Добрый челлендж” для помощи детям, и школа № 7 решила его поддержать. В рамках “Недели доброты” учащиеся приносили и собирали нужные средства гигиены. Теперь мы хотим передать эстафету добра учащимся школы № 70. А также, пользуясь случаем, поздравить всех с наступающим Новым годом. Пусть ваши мечты сбываются».

Принцип участия в челлендже очень прост: в течение месяца команды компаний собирают необходимые расходные материалы для подопечных фонда «Живи, малыш», после чего записывают видео с результатами сбора и передают эстафетную палочку другим организациям. В рамках проекта «Детский паллиатив» благотворительный фонд «Живи, малыш» ежемесячно тратит на обеспечение средствами гигиены 40 семей с детьми, страдающими ДЦП, более 50 тысяч рублей. Благодаря участникам челленджа теперь он может больше средств направлять на лечение юных тагильчан.

Герои проекта

Присоединиться к доброй акции может любой желающий и в любое время. О средствах гигиены, в которых нуждаются подопечные фонда «Живи, малыш», а также о других важных и полезных благотворительных мероприятиях можно почитать на сайте фонда «Живи, малыш».