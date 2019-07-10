Коллектив ООО «Тагильское пиво» принял участие в «Добром челлендже» агентства новостей «Между строк» для помощи неизлечимо больным детям (ВИДЕО)

Команда ООО «Тагильское пиво» поддержала «Добрый челлендж» агентства новостей «Между строк» для помощи тяжелобольным детям. Сотрудники организации менее чем за месяц собрали для подопечных благотворительного фонда «Живи, малыш» необходимые средства гигиены – подгузники, салфетки и пелёнки, катетеры и шприцы. А после передали эстафетную палочку компании «Демидовские пивоварни». Её коллектив также с удовольствием присоединился к челленджу агентства и уже приступил к сбору расходных материалов.

Сейчас под опекой благотворительной организации находятся более 40 маленьких неизлечимо больных тагильчан. Ежемесячно фонд в рамках проекта «Детский паллиатив» тратит на обеспечение их семей средствами гигиены более 50 тысяч рублей. Благодаря участникам челленджа, «Живи, малыш» может больше средств направлять теперь на лечение детей.

Герои

«Добрый челлендж», напомним, был запущен АН «Между строк» весной этой года, в нём приняли участие уже сотни жителей города. Это коллективы драматического театра, KDV, банка «Нейва», «Нижнетагильского холодильника», парк-отеля «Лесная». В ближайшее время помощь неизлечимо больным детям окажут также: фитнес-клуб «Телостроитель», «Синегорье», стоматологический центр «Данко» и салоны: «Юлайн», «Цветочный вальс» и «Кристина». Принцип участия в челлендже очень прост – в течение месяца команды компаний собирают необходимые расходные материалы для подопечных «Живи, малыш», после чего записывают видео с результатами сбора и передают эстафетную палочку другим организациям.

Нижнетагильский фонд «Живи, малыш» успешно реализует социальные проекты с 2012 года. За это время необходимую помощь получили сотни детей из 40 регионов России. Обо всех акциях фонда можно почитать на его официальном сайте. Этим летом в Тагиле и десятках других городов, например, вновь проходят благотворительные «Чайные бега».