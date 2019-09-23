Коллектив конного клуба «Движение» присоединился к «Доброму челленджу» АН «Между строк» для помощи семьям с тяжелобольными детьми (ВИДЕО)

Сотрудники конного клуба «Движение» поддержали «Добрый челлендж» агентства новостей «Между строк», который был запущен весной этого года для помощи средствами гигиены семьям с неизлечимо больными детьми. Тагильчане приняли вызов от студии «Эпиляшка-НТ» и также закупили для подопечных благотворительного фонда «Живи, малыш» необходимые расходные материалы.

Сегодня под опекой фонда находятся 40 семей. Ежедневно они нуждаются в подгузниках, пелёнках, шприцах и салфетках. Каждый месяц фонд в рамках проекта «Детский паллиатив» тратит на обеспечение их средствами гигиены более 50 тысяч рублей. Благодаря участникам челленджа теперь «Живи, малыш» может больше средств направлять на лечение детей.

«Конный клуб "Движение" в первый и, надеемся, не в последний раз принимает участие в "Добром челлендже" для фонда "Живи, малыш". Мы желаем всем деткам крепкого здоровья и исполнения для каждого самой заветной мечты», — говорят в конном клубе «Движение».

Принцип участия в челлендже очень прост: в течение двух недель или месяца команды компаний собирают расходные материалы для подопечных фонда «Живи, малыш», после чего записывают видео с результатами сбора и передают эстафетную палочку другим организациям. Конный клуб бросил вызов и пригласил поучаствовать в челлендже команду студии отбеливания зубов White & Smile в Тагиле.

Герои проекта

Принять участие в акции может любой желающий и в любое время. О средствах гигиены, в которых нуждаются подопечные фонда «Живи, малыш», а также о других важных и полезных благотворительных мероприятиях можно почитать на сайте организации.

Напомним, АН «Между строк» запустило «Добрый челлендж» для помощи тяжелобольным детям только этой весной, но в нём приняли участие уже более 20 тагильских компаний. В их числе банк «Нейва», драмтеатр, «Нижнетагильский холодильник», ООО «Тагильское пиво», KDV, парк-отель «Лесная», фитнес-клуб «Телостроитель», салон красоты «Кристина», Crazy Brew и ООО «Синегорье». В ближайшее время помощь неизлечимо больным детям окажут также музей-заповедник, Центральная городская библиотека, общественный совет при МУ МВД «Нижнетагильское», команда аппарата гордумы, «УБТ-Сервис» и «Этажи».