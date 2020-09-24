Коллекция музея искусств Нижнего Тагила пополнилась японским кимоно и работами московского скульптора

Нижнетагильский музей изобразительных искусств получил в дар новые экспонаты. 30 сентября, когда музею исполнится 76 лет, сотрудники представят публике новые экспонаты, которые передали в коллекцию дарители.

Японовед, автор учебника по японскому языку, организатор сотен фестивалей и выставок искусства Японии на территории России Марина Голомидова подарила музею на день рождения свадебное кимоно, переданное ей господином Акирой Хидаи в 1994 году и экспонировавшееся в НТМИИ в 2014–2015 годах на выставке «В Японию без визы. Искусство и быт японцев». Также она вручила несколько фигурок ханива, которые являются копиями древних фигур из кургана-могильника в посёлке Масико, префектура Тотиги. Как отмечают музейщики, Марина Голомидова на протяжении 20 лет была куратором 10 выставок в музее искусств Нижнего Тагила.

Московский скульптор, яркий представитель современной Московской школы ваяния Ксения Ануфриева-Миларс передала в коллекцию НТМИИ две свои скульптурные работы: портреты «Поэт Марк Саньоль» и «Александр».