Колледж в Нижнем Тагиле получил президентский грант на воссоздание кованых демидовских подносов

Директор Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна в Нижнем Тагиле Людмила Павленко получила грант президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства, пишет TagilCity.ru.

Она представляла проект по воссозданию образцов кованого демидовского подноса как народного художественного промысла — тагильской лаковой росписи металлических подносов. Сумма президентского гранта не уточняется.

Распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства по итогам конкурса 2020 года подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, во время своего визита в Нижний Тагил в конце мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил создать музей «Тагильского подноса».