Евгений Куйвашев ответил на вопросы свердловских предпринимателей в нижнетагильском центре «Мой бизнес»

Сегодня, в День российского предпринимательства, губернатор Свердловской области встретился с руководителями и собственниками малого и среднего бизнеса в Нижнем Тагиле. Задать вопрос главе региона в центр «Мой бизнес» приехало около 30 предпринимателей из Северного и Горнозаводского управленческих округов.

Подобные встречи проходят в рамках проекта «Прямой контакт с губернатором» с 2017 года. В 2020-м она не состоялась из-за пандемии, а в этом году впервые прошла в Нижнем Тагиле. Глава региона поздравил собравшихся с профессиональным праздником и поблагодарил за то, что они продолжали работать в непростое время, преодолели трудности 2020 года. По словам Евгения Куйвашева, сегодня региональная экономика показывает неплохую динамику. В 2022 году она вернётся, при хорошем раскладе, к допандемийному состоянию.

Кирилл Чердынцев занимается деревообрабатывающим бизнесом в Берёзовском. Мужчина привёз губернатору вопрос об аренде земли под капитальное строительство. Он предлагает создавать рядом с городами небольшие технопарки, в которых можно будет строить производства с гарантией аренды на продолжительный срок.

Александр Подольский из Карпинска уже 10 лет занимается туристическим бизнесом, его вопрос связан с юридическими сложностями пользования землёй гослесфонда. А директор «Нижнетагильского холодильника», депутат гордумы Вячеслав Малых попросил губернатора выделить дополнительные средства на поддержку малого и среднего бизнеса.

Кирилл Чердынцев из Берёзовского Бизнесмен Александр Подольский из Карпинска Тагильский предприниматель и депутат Вячеслав Малых

«Как только появятся деньги, которые можно будет направить на эти нужды, мы обязательно это сделаем. Мы постоянно работаем над корректировкой бюджета. По итогам пяти месяцев я дам поручение Минфину выделить средства, если будет такая возможность. Ограничительные меры, пандемия ударили по сфере услуг, торговле и малому и среднему бизнесу. Работу большого количества предприятий приходилось останавливать, люди потеряли зарплату. Мы недополучили порядка 24 млрд рублей в бюджет только по отчислениям на доходы физлиц. Мы пониманием всю серьёзность ситуации», — ответил Евгений Куйвашев.

Гендиректор Нижнетагильского завода металлоконструкций Виталий Парфёнов пожаловался на расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду. По его мнению, предприятия-транзитёры оказываются в невыгодном положении, потому что вынуждены платить и за себя, и за ресурсников.