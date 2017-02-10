Количество умерших уральцев впервые за много лет превысило число родившихся

Свердловскстат впервые зарегистрировал в Свердловской области отрицательную динамику прироста населения. За 2016 год в области скончалось на 759 человек больше, чем родилось. Об этом пишет портал E1.ru.

Даже в 2015 году население прирастало – число родившихся превосходило количество умерших. В 2016 году на Среднем Урале родился 59 881 младенец, число же умерших превысило 60 тысяч человек.

Самая частая причина смерти – болезни системы кровообращения (29 260 человек): это почти половина всех причин, из-за которых свердловчане уходят из жизни. На втором месте – онкология, причём количество умерших онкобольных выросло, так же, как увеличилась смертность из-за болезней органов пищеварения и заболеваний, вызванных различными инфекциями. Но снизилось число криминальных смертей, самоубийств и отравлений.

Миграционный прирост в 2016-м составил всего 326 человек. Для сравнения: в 2015 году население области прибавило за счёт мигрантов полторы тысячи человек.

Однако сильно выросло количество уральцев, которые переехали из Свердловской области в другие регионы России. В 2016 году их оказалось на 5 490 больше, чем тех, кто переехал жить на Средний Урал.

Агентство новостей «Между строк»