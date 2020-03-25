Количество подтверждённых случаев коронавируса в России выросло до 658

В России по состоянию на 25 марта зарегистрировано 658 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции — за сутки их количество выросло сразу на 163, со ссылкой на данные оперативного штаба по противодействию угрозы коронавируса при правительстве РФ пишет РИА Новости.

Новую статистику заболевания в среду озвучила глава штаба вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, за сутки в Москве зарегистрировано 120 случаев. В целом случаи заболевания отмечены уже в 55 субъектах РФ, то есть в большинстве регионов России, при этом 29 человек вылечены. О фактах смерти пациентов в результате коронавирусной инфекции на территории РФ по-прежнему не сообщается. Голикова подчеркнула, что «ситуация в целом находится под контролем».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, общее число заболевших в мире превышает 422,7 тысячи (прирост за сутки составил 42,2 тысячи случаев).

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