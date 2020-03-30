Кольцово до 15 апреля будет бесплатно кормить обедами одиноких пенсионеров в изоляции

Российские аэропорты решили поддержать пожилых людей из группы риска — кейтеринги воздушных портов начнут готовить обеды для людей старше 65 лет, а развозить их будут волонтёры и социальные организации, пишет 66.ru.

Одинокие пенсионеры в Свердловской области начнут получать бесплатное трёхразовое питание от аэропорта Кольцово — люди старше 65 лет, у которых нет близких родственников, смогут рассчитывать на поддержку холдинга «Аэропорты регионов» на время действия карантина, до 15 апреля 2020 года.

«Несмотря на тяжёлое экономическое положение авиационной отрасли и убытки аэропортов, холдинг стремится внести вклад в общие усилия по борьбе с эпидемией и преодолению её последствий», — говорится в заявлении.

Блюда от кейтерингов, которые в обычное время занимаются приготовлением бортового питания, будут получать изолированные пенсионеры в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, продукты доставят на дом работники соцслужб, которые получают и обрабатывают заявки пожилых людей, и волонтёры. В Екатеринбурге волонтёрам по распоряжению мэра предоставят право бесплатного проезда на общественном транспорте, также развозить их по адресам заявителей будут на машинах из гаража администрации города. В первую неделю работы волонтёрам поступило 200 заявок от пенсионеров из разных городов области о бесплатной доставке продуктов. Люди старше 65 лет входят в группу риска — течение болезни у них может осложниться, поэтому и в Екатеринбурге, и в других городах страны пенсионеров просят выходить из дома в случае крайней необходимости, а всех остальных воздержаться от посещения общественных мест.

В целях защиты от мошенников волонтёрские организации предупреждают: добровольцы не заходят в квартиру и всегда знают кодовое слово, которое оговаривают во время оформления заявки.

В Свердловской области на сегодняшний день 24 заболевших, одна из них уже выписалась из больницы.

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