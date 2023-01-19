«Когда выходишь из купели, чувствуешь себя совершенно другим человеком». В Нижнем Тагиле начались крещенские купания

Сегодня, 19 января, в Нижнем Тагиле открылась крещенская прорубь на городском пруду возле клуба «моржей». По традиции жители города с раннего утра пришли сюда, чтобы погрузиться в ледяную воду, которая, как считают верующие, в день Крещения Господня обретает чудодейственные и целебные свойства.

Рядом с купелью установлены две мобильные палатки с тепловыми пушками. Как сообщили в пресс-службе мэрии, «иордань» сегодня будет открыта для всех желающих с 09:00 до 20:00, за безопасность здесь отвечают сотрудники ЧОПа, медики, спасатели и водолазы Центра защиты населения.

По словам спасателей, в этом году желающих искупаться значительно меньше, чем в прошлые годы, но точное их количество будет известно вечером.

«Впервые на купания с дочкой мы пришли в прошлом году, когда ей было 8 лет. В том году у папы не было компании, он с 2018 года ходит купаться. И он предложил дочери взять её с собой, думал, что она испугается. А дочка сказала, что пойдёт. После того как она искупалась, ей понравилось и она сказала, что это будет наша семейная традиция. В этом году она стала инициатором этого похода, уговорила Андрея (папу) ещё раз с ней сходить. В воскресенье вместе с друзьями поедем в Верхотурье, говорят, там хорошая купель», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка Алина Колупаева.

«Я считаю, что это очень хорошая традиция, это очень важный православный праздник — Крещение Господне. Приятно видеть, что множество тагильчан поддерживают его, много верующих людей. Купель отлично подготовлена, погода и температура воды позволяют достаточно комфортно совершить окунание. Я регулярно хожу на купания, впервые я окунулся в 2018 году. Такие ощущения я ранее не испытывал, их не с чем сравнить, но после того, как выходишь из купели, чувствуешь себя совершенно другим человеком. Наверное, можно сказать, что заново родился», — говорит Сергей Козин.