«А когда вы в последний раз смотрели на Большую Медведицу?» Нижнетагильский драмтеатр подготовил заключительную премьеру сезона «Безымянная звезда» (12+)

Сегодня, 28 апреля, в Нижнетагильском драматическом театре состоится премьера нового спектакля «Безымянная звезда» (12+) по пьесе Михаила Себастиана. Накануне состоялся пресс-показ постановки.

Действие происходит в провинциальном румынском городке, жители которого подверженным многим предрассудкам. Главный герой Марин Мирою, человек немного не от мира сего, который любит смотреть на звёзды, влюбляется в случайно оказавшуюся здесь Мону — красавицу из столицы. Финал пьесы остаётся открытым, автор даёт зрителю право самому решить, вернётся ли к Мона к Мирою, которого она успела полюбить, но, тем не менее оставила, предпочтя, возможно на время, жизнь в столице.

Выбор материала пал на эту пьесу потому, что режиссёр-постановщик Игорь Булыгин решил разнообразить программу театра чем-то более романтическим. После жестокого «Озорника» (16+), душераздирающей «Бесприданницы» (12+) ему захотелось чего-то воздушного. Команда работала над спектаклем полтора месяца.

«Пьеса лежала у меня давно в портфеле. Лет, наверное, десять, а может и больше. И я то возвращался к ней, то убирал подальше. Пьеса популярна, достаточно часто ставится в театрах, но слава богу она не модная. То есть её не берут все подряд, поэтому это хорошо. А почему поставили сейчас? Ну, видимо, сошлись звёзды», — рассказывает Игорь Булыгин.

Он говорит, что материал долгое время лежал в портфеле ещё и потому, что были сложности с подбором актёров для этой постановки. Теперь режиссёр определился с актёрами, которые хорошо справляются со своими задачами в спектакле.

«На самом деле я сразу же влюбился в этого персонажа потому, что он очень похож на меня. Я тоже люблю книги и звёзды. У меня везде дома научные книги, плакаты Млечного пути, а также картины со звёздным небом. Нередко таких необычных, и, во-многом, творческих людей называют сумасшедшими, окружающие их не понимают. В тексте есть очень вкусная фраза: “Тысячи людей живут и не смотрят на Большую Медведицу! Им только кажется, что они живут”. Мне кажется, даже не все люди в зале вспомнят, когда в последний раз они смотрели на Большую Медведицу, а ведь это так просто», — говорит Дмитрий Кибаров, исполняющий роль учителя Марина Мирою.

Для художника-постановщика Татьяны Труниной спектакль является дебютной работой. Главной её идеей было разделить, с помощью костюмов, провинциальных жителей города и героев Моны и Грига — её любовника, который приехал за ней из столицы.

«Очень хотелось чтобы провинциальный город остался в другой эпохе. Мы хотели, чтобы Григ совершенно отличался от других персонажей спектакля. Чтобы он производил впечатление человека, который не может быть в этой эстетике. Остальные костюмы я пыталась сделать в викторианском стиле», — говорит Татьяна Трунина.

Актёры и постановщики считают, что спектакль найдёт отклик в душе у зрителей разных возрастов, каждый увидит в нём свою историю.

«Именно на этот спектакль нужно прийти, чтоб душа была чище. В этом материале очень важно увидеть, что любой человек может измениться, если он встретит что-то настоящее. Зрители приходят в театр по-разным причинам. Безусловно, спектакль “Безымянная звезда” (12+), это не “Ханума“ (12+), не “Дуры мы, дуры” (18+), хотя это тоже комедия. Тем это и хорошо, что зритель может выбрать, что ему ближе, кому что теплее, и важнее», – говорит режиссёр-постановщик.